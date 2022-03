Mara Venier elogia Alfonso Signorini e la sua conduzione del Grande Fratello Vip | il parere della conduttrice

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 2 marzo 2022)si racconta a tutto campo in un’intervista, sbilanciandosi anche sul rapporto con i colleghi e sul lavoro. Ladi Domenica In, in particolare, ha ricordato l’esperienza a L’Isola dei Famosi in qualità di opinionista al fianco di. E, in riferimento proprio al giornalista, ha espresso il suo pensiero sulla suadelVip: il commento‘zia’.e il giudizio sual GF Vip: il pensieroIl settimanale Chi, questa volta, ha voluto dedicare la sua copertina a una delle regine...