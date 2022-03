Manchester United, niente Rangnick per il futuro: due i nomi per la panchina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Rangnick non sta convincendo e in casa Manchester United sta prendendo sempre più l’ipotesi di cambio in estate: due i nomi in lizza Il Manchester United e Rangnick potrebbero separare le loro strade in estate. L’allenatore chiamato a sostituire Solskjaer non sta convincendo i Red Devils che starebbero pensando a due nomi per sostituirlo. Secondo quanto riportato dal The Sun, Pochettino del Psg e Erik Ten Hag dell’Ajax sarebbe al momento i due nomi valutati dalla società per il futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022)non sta convincendo e in casasta prendendo sempre più l’ipotesi di cambio in estate: due iin lizza Ilpotrebbero separare le loro strade in estate. L’allenatore chiamato a sostituire Solskjaer non sta convincendo i Red Devils che starebbero pensando a dueper sostituirlo. Secondo quanto riportato dal The Sun, Pochettino del Psg e Erik Ten Hag dell’Ajax sarebbe al momento i duevalutati dalla società per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

