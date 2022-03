Manchester City | contatti con l’entourage di Haaland | le ultime

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilsi iscrive di prepotenza nella corsa all’attaccante del Borussia Dortmund ErlingNon solo Real Madrid e Barcellona su, anche ilsi sarebbe iscritto alla corsa per l’attaccante norvegese. Il classe 2000 del Borussia Dortmund avrebbe acceso l’interesse di Guardiola e della squadra inglese che avrebbe avutocon il suo entourage in questi giorni. Lo riporta l’Express, ma sono passi importanti per capire quale possa essere il futuro dell’attaccante norvegese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CB_Ignoranza : Il mese scorso, il Middlesbrough, squadra di seconda divisione inglese, ha eliminato il Manchester United di CR7 ai… - CB_Ignoranza : Zinchenko del Manchester City e Mykolenko dell’Everton, entrambi ucraini, si sono abbracciati per darsi conforto ne… - IspettoreCrypto : 6/ Il Manchester City sta costruendo una replica del suo stadio per il metaverso - nagantonio : RT @armagio: Dopo Manchester City e Barcellona anche Spezia e Sporting Lisbona. Si allunga la lista dei bidoni dei cryptosponsor… - IQUII : RT @IQUIISport: ??? Il #ManchesterCity sta costruendo il primo stadio nel #metaverso! L'#EtihadStadium sorgerà su #TheSandbox, dove il club… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

2 marzo 2022I calciatori con valori diversi - Secondo la relazione, Rovella (dalla Juventus al Genoa) non valeva 18 milioni ma 6, Moreno Taboada (Juve -) e Portanova (Juve - Genoa) 2 e non 10, ...Il Manchester City avrebbe intenzione di regalare al suo tecnico Guardiola un vero centravanti, un tassello mancante all'interno della rosa ...Il grande rimpianto di Mario Balotelli: la confessione di SuperMario non lascia dubbi, ecco perché non ha vinto il Pallone d'Oro.