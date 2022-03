Malumori 5s per il senatore filo-russo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bufera per il no del presidente della Commissione Esteri Petrocelli: lui per ora resiste. Letta: "Sofferto il sì all'invio di armi in Ucraina" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bufera per il no del presidente della Commissione Esteri Petrocelli: lui per ora resiste. Letta: "Sofferto il sì all'invio di armi in Ucraina"

Advertising

Amara3Vita : @BaruLoveme @Clariss45787621 Dire che tua sorella è la causa sei tuoi malumori e problemi da quando é nata per te non é offendere? - grrreen_soul : Penso sia per non riversare su di lui i suoi malumori #jerù - gaetaspia : Mitrano nel cuore e le altre liste nel culo! Serpeggiano i malumori nella coalizione di Leccese: il sindaco uscente… - infoitcultura : Oroscopo della sera: tensioni e malumori per Bilancia, Leone e Toro - RaffaelloCatta2 : Caro Segretario, ho sentito malumori per alcune affermazioni di Marc Innaro in merito alla storia della Russia inte… -