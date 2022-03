Mai una guerra tanto Social. Di cui però sappiamo pochissimo. Klaus Davi: “Le immagini scarseggiano e abbondano i servizi dalle cantine degli alberghi” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Klaus Davi è un noto giornalista e massmediologo, collaboratore de La Notizia. Secondo la testimonianza recente del pentito Emanuele Mancuso, resa durante il processo Rinascita Scott, la cosca di Limbadi lo voleva “fare saltare in aria” per i suoi servizi giornalistici (leggi l’articolo). Di “guerre” quindi se ne intende molto bene. Lo abbiamo sentito. Klaus, facciamo un primo bilancio di questo conflitto a livello comunicativo? “È una guerra molto Social, con una fruizione più diretta dei contenuti, ma di cui sei vede poco o nulla. Le immagini scarseggiano e abbondano i servizi dalle cantine degli alberghi. Non facile farsi una idea…”. Ma i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022)è un noto giornalista e massmediologo, collaboratore de La Notizia. Secondo la testimonianza recente del pentito Emanuele Mancuso, resa durante il processo Rinascita Scott, la cosca di Limbadi lo voleva “fare saltare in aria” per i suoigiornalistici (leggi l’articolo). Di “guerre” quindi se ne intende molto bene. Lo abbiamo sentito., facciamo un primo bilancio di questo conflitto a livello comunicativo? “È unamolto, con una fruizione più diretta dei contenuti, ma di cui sei vede poco o nulla. Le. Non facile farsi una idea…”. Ma i ...

