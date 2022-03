Maduro si schiera a sostegno dell’amico Putin

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nemmeno la Cina èta in maniera netta a favore della guerra russa in Ucraina come il Venezuela di Nicolás. Mentre il governo ad interim di Juan Guaidó, riconosciuto da circa 50 Paesi, ha condannato le violenze di Vladimir, il leader del regime venezuelano ha telefonato all’amico russo per ribadire il suoe rendersi disponibile in qualsiasi modo per aiutarlo. A rendere noti i colloqui tra i due alleati è stato il ministero degli Affari esteri russo. “ha condannato le azioni destabilizzanti degli Stati Uniti e della Nato – si legge in una nota pubblicata su Twitter – e rimarcato l’importanza di contrastare la campagna di bugie e disinformazione lanciata dai Paesi occidentali”. Giorni fa il regime diaveva condannato l’aggravarsi della situazione ...