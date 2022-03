M5s, Conte: “Nuovo statuto? Il 10 e 11 marzo tutti gli iscritti si pronunceranno. Io stesso mi sottoporrò a nuova votazione” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “L’ho detto anche a caldo, la leadership non è solo questione di cavilli o pronunce, per altro provvisorie e cautelari, da parte di un tribunale. Io e la comunità 5 Stelle siamo uniti da tre anni di lavoro insieme e da un voto che ha portato il 92% di preferenze”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, ospite di “Non stop news”, su Rtl, ha parlato a proposito della sua posizione di presidente, sospesa dal provvedimento cautelare del Tribunale di Napoli, in attesa dell’esito dell’istanza di revoca. E aggiunge: “Ci uniscono principi e valori per cui abbiamo lottato insieme, come etica pubblica, tutela dell’ambiente, biodiversità, lotta ai privilegi e alla corruzione. Aspettiamo con fiducia i pronunciamenti del Tribunale, ma siamo ben decisi a lavorare e dispiegare l’azione politica nei prossimi mesi e anni. In ogni caso, non possiamo rimanere appesi ai differenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “L’ho detto anche a caldo, la leadership non è solo questione di cavilli o pronunce, per altro provvisorie e cautelari, da parte di un tribunale. Io e la comunità 5 Stelle siamo uniti da tre anni di lavoro insieme e da un voto che ha portato il 92% di preferenze”. Così il leader del M5s, Giuseppe, ospite di “Non stop news”, su Rtl, ha parlato a proposito della sua posizione di presidente, sospesa dal provvedimento cautelare del Tribunale di Napoli, in attesa dell’esito dell’istanza di revoca. E aggiunge: “Ci uniscono principi e valori per cui abbiamo lottato insieme, come etica pubblica, tutela dell’ambiente, biodiversità, lotta ai privilegi e alla corruzione. Aspettiamo con fiducia i pronunciamenti del Tribunale, ma siamo ben decisi a lavorare e dispiegare l’azione politica nei prossimi mesi e anni. In ogni caso, non possiamo rimanere appesi ai differenti ...

