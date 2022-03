Luton Town-Chelsea stasera in tv? Orario e diretta streaming Fa Cup 2021 2022

(Di mercoledì 2 marzo 2022) L’e come vedere in, sfida valida per gli ottavi di finale di Fa Cup. La formazione di Championship ospita in casa propria il, reduce dalla sconfitta ai rigori in finale di Carabao Cup. Gli uomini di Tuchel non vogliono fallire l’appuntamento, dopo l’eliminazione a sorpresa del Tottenham di Conte per mano del Middlesbrough, ma l’impegno su sfida secca è insidioso. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:15 di mercoledì 2 marzo, con la partita che sarà visibile insu Dazn. SportFace.

Chelsea player has reportedly joined Chelsea teammates Ben Chilwell and Hakim Ziyech on the injury list for tonight's game.We take on Championship side Luton Town and while it’d be easy to underestimate them, that would be an easy mistake to make. Just ask Spurs. The WAGNH community sticks to the trusty 3-4-3 with ...