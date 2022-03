L’Università Bicocca di Milano annulla il corso di Paolo Nori su Dostoevskij “per evitare qualsiasi polemica” | VIDEO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il prossimo mercoledì Paolo Nori avrebbe dovuto tenere un corso su Dostoevskij alL’Università Bicocca di Milano: quattro lezioni “aperte a tutti” che sono state però annullate per “evitare polemiche”. Lo scrittore ed esperto di letteratura russa ha reso nota la vicenda parlando in un VIDEO pubblicato poi sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Nori (@Paolo.Nori) L’Università Bicocca di Milano annulla il corso di Paolo Nori su ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il prossimo mercoledìavrebbe dovuto tenere unsualdi: quattro lezioni “aperte a tutti” che sono state peròte per “polemiche”. Lo scrittore ed esperto di letteratura russa ha reso nota la vicenda parlando in unpubblicato poi sul suo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@diildisu ...

