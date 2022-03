L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacrime: “È censura, ridicolo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’autore di “Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij” lo ha annunciato su Instagram ricevendo solidarietà dai suoi follower Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’autore di “Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M.” lo ha annunciato su Instagram ricevendo solidarietà dai suoi follower

matteorenzi : L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di stud… - AlbertoBagnai : Per chi ha seguito il Dibattito: la Bicocca era l’Università di Aristide (ve lo ricordate?). Tout se tient… (chi no… - LaStampa : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - Tauro_AS : L'università #Bicocca di Milano ha deciso di annullare un corso su #Dostoevskij per evitare ogni forma di polemica.… - LaSabri05506139 : RT @confundustria: Probabilmente Dostoevskji scrisse 'L'Idiota' ispirandosi all'Università Bicocca di Milano. -