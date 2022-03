Lulù, colpita da Soleil Sorge: panico nella casa, ecco cosa è successo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Piccolo incidente per Lulù Selassie. La principessa è stata colpita da Soleil Sorge, panico immediato nella casa. ecco la reazione. La casa del Grande Fratello Vip sta vivendo i suoi ultimi momenti. La finale si avvicina e i concorrenti si preparano alla fase conclusiva del programma. nella giornata di ieri, però, Lulù Selassié è stata vittima di un incidente. La protagonista delle vicenda sarebbe Soleil Sorge. Fonte Screen TvLoro due sono state grande protagoniste di questa edizione. Per questo motivo, quanto accaduto ha fatto immediatamente il giro del web. Il tutto è avvenuto quando lei insieme a Soleil, Jessica, Delia e Sophie ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Piccolo incidente perSelassie. La principessa è statadaimmediatola reazione. Ladel Grande Fratello Vip sta vivendo i suoi ultimi momenti. La finale si avvicina e i concorrenti si preparano alla fase conclusiva del programma.giornata di ieri, però,Selassié è stata vittima di un incidente. La protagonista delle vicenda sarebbe. Fonte Screen TvLoro due sono state grande protagoniste di questa edizione. Per questo motivo, quanto accaduto ha fatto immediatamente il giro del web. Il tutto è avvenuto quando lei insieme a, Jessica, Delia e Sophie ...

