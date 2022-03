L'ucraina Svitolina (in blu e giallo) batte la russa Potapova: 'Sono in missione' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Russia fuori dai Mondiali di calcio: i suoi club sospesi da tutte le coppe Monterrey, 2 marzo 2022 - La rivincita sul campo da tennis . All'Atp di Monterrey, in Messico, l'ucraina Elina Svitolina ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Russia fuori dai Mondiali di calcio: i suoi club sospesi da tutte le coppe Monterrey, 2 marzo 2022 - La rivincita sul campo da tennis . All'Atp di Monterrey, in Messico, l'Elinaha ...

Advertising

Eurosport_IT : Elina Svitolina ha giocato con i colori dell’Ucraina, mano sul cuore e commozione ?????? A fine match, ha dichiarato… - prallo1954 : RT @Eurosport_IT: Elina Svitolina ha giocato con i colori dell’Ucraina, mano sul cuore e commozione ?????? A fine match, ha dichiarato che t… - Sport_Fair : #Svitolina in missione a Monterrey L'ucraina ha sconfitto la russa #Potapova Devolverà il denaro vinto all'eserci… - PorroPaola : RT @Eurosport_IT: Elina Svitolina ha giocato con i colori dell’Ucraina, mano sul cuore e commozione ?????? A fine match, ha dichiarato che t… - RaiSport : #Monterrey: la tennista ucraina #Svitolina batte la russa #Potapova 'Sono in campo per la mia Nazione' ?? -