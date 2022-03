L’ucraina Svitolina batte la russa Potapova: «Il mio tennis in missione per il mio Paese» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Elina Svitolina aveva detto che lei, contro le tenniste russe, non avrebbe più giocato. Poi l’Itf ha deciso che agli atleti russi sarà permesso di competere da neutrali, e allora s’è presentata in campo, al Monterrey Open, in Messico, vestita con i colori blu e oro della sua Ucraina, e ha battuto Anastasia Potapova. Poi è andata in conferenza stampa e ha spiegato: “Ero in missione per il mio Paese” “Oggi è stata una partita speciale per me”, ha detto Svitolina. “Sono molto triste, ma sono felice di giocare a tennis qui. Ero molto concentrata. Ero in missione per il mio Paese”. Ha vinto 6-2, 6-1, battendosi il petto ad ogni vincente. Finito il match le due giocatrici si sono scambiate qualche parola a rete. “Non gioco ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 marzo 2022) Elinaaveva detto che lei, contro lete russe, non avrebbe più giocato. Poi l’Itf ha deciso che agli atleti russi sarà permesso di competere da neutrali, e allora s’è presentata in campo, al Monterrey Open, in Messico, vestita con i colori blu e oro della sua Ucraina, e ha battuto Anastasia. Poi è andata in conferenza stampa e ha spiegato: “Ero inper il mio” “Oggi è stata una partita speciale per me”, ha detto. “Sono molto triste, ma sono felice di giocare aqui. Ero molto concentrata. Ero inper il mio”. Ha vinto 6-2, 6-1,ndosi il petto ad ogni vincente. Finito il match le due giocatrici si sono scambiate qualche parola a rete. “Non gioco ...

Advertising

napolista : L’ucraina Svitolina batte la russa Potapova: «Il mio tennis in missione per il mio Paese» Aveva annunciato che non… - CAGLIARILIVEAPP : #svitolina batte #Potapova a #Monterrey “In missione per l’ #ucraina - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Svitolina batte Potapova a Monterrey “In missione per l’Ucraina” - - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Svitolina batte Potapova a Monterrey “In missione per l’Ucraina” -… - Italpress : Svitolina batte Potapova a Monterrey “In missione per l’Ucraina” -

Ultime Notizie dalla rete : L’ucraina Svitolina Guerra Ucraina, al fianco delle comunità tennisti Medvedev e Svitolina Adnkronos