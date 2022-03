L' Uci estromette Russia e Bielorussia | escluse squadre e nazionali

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Anche l'Uci, l'Unione Ciclistica Internazionale, rompe gli indugi con provvedimenti molto pesanti controe Bielo. Licenza revocata adei due Paesi, cancellazione degli eventi in ...

La Gazzetta dello Sport

Anche l'Uci, l'Unione Ciclistica Internazionale, rompe gli indugi con provvedimenti molto pesanti contro Russia e Bielorussia. Licenza revocata a squadre dei due Paesi, cancellazione degli eventi in Russia e ...