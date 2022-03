Advertising

Lopinionista : Luca Carboni rinvia l'uscita del nuovo singolo: 'Non è il momento' - GammaStereoRoma : Luca Carboni - La Canzone Dell'estate - RADIOEFFEITALIA : Luca Carboni - Malinconia - radiocalabriafm : LUCA CARBONI - NON È - Noninfluente : @BluEyes_rock mare mare luca carboni -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Carboni

leggo.it

... Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Francesco Bianconi, Giorgia, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Sandro Veronesi, Niccolò Fabi, Dacia Maraini, Gaetano Curreri, Maria Grazia Calandrone,,...Leggi anche Lucio Dalla ha indicato la terza via della canzone italiana che ora tutti percorrono, tra il mito di Roberto Baggio e i consigli di Lucio Dalla Si tratta di Stefano Cantaroni,...Quei 20 minuti scarsi si sono trasformati in mezza giornata: "Mi ha fatto vedere a cosa stava lavorando, stava registrando il disco di Luca Carboni, mi ha portato in ufficio. Alla fine mi ha scritto ...L’1 marzo 2012 ci lasciava uno dei grandi geni della musica italiana. Qualche giorno dopo, il 4 marzo, avrebbe compiuto 69 anni ...