Love is in the air, trama 2 marzo: l'annuncio di Serkan (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una svolta inaspettata caratterizzerà la vita di Serkan Bolat, come rivela la trama di Love is in the air di oggi, mercoledì 2 marzo. L'architetto, infatti, di fronte alla crisi della sua azienda, ha deciso di vendere le proprie quote pur di salvaguardare il progetto di Eda in Italia e non licenziare i suoi collaboratori. Questa scelta ha provocato l'ira di Engin e Piril che hanno litigato con il loro ex socio accusandolo di averli messi da parte e non averli interpellati prima di dire addio alla Art Life. Inoltre, Serkan si ritroverà senza lavoro e dovrà reinventarsi a livello professionale, una situazione che preoccuperà sia Eda sia Aydan, consapevoli entrambe di quanto sia importante per lui l'azienda di famiglia.

