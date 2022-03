Love is in the air, anticipazioni 3 marzo: Serkan trova un nuovo lavoro (Di mercoledì 2 marzo 2022) anticipazioni Love is in the air: cosa succede nella prossima puntata di giovedì 3 marzo. Serkan ha trovato un nuovo lavoro, cosa farà. Dopo aver dato le sue dimissioni da Art Life e aver venduto le quote aziendali per finanziare il progetto di Eda in Italia, Serkan cerca un altro lavoro. L’architetto accetta la proposta dell’università di insegnare in un corso come professore. Serkan professore all’universitàArt Life dovrà fare a meno di Serkan Bolat. Sembra impossibile, ma l’uomo ha rinunciato allo studio di architettura e ha venduto le sue quote. Engin e Piril tagliano i rapporti con lui, arrabbiati e delusi per un gesto arrivato senza preavviso. Ma come siamo arrivati a questo ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 2 marzo 2022)is in the air: cosa succede nella prossima puntata di giovedì 3hato un, cosa farà. Dopo aver dato le sue dimissioni da Art Life e aver venduto le quote aziendali per finanziare il progetto di Eda in Italia,cerca un altro. L’architetto accetta la proposta dell’università di insegnare in un corso come professore.professore all’universitàArt Life dovrà fare a meno diBolat. Sembra impossibile, ma l’uomo ha rinunciato allo studio di architettura e ha venduto le sue quote. Engin e Piril tagliano i rapporti con lui, arrabbiati e delusi per un gesto arrivato senza preavviso. Ma come siamo arrivati a questo ...

