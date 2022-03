L'orologio per chi ama la natura secondo Casio, ecco il nuovo Pro Trek in bioplastica (Di mercoledì 2 marzo 2022) La sostenibilità al polso? Sì, si può. E a ribadirlo proprio in questi giorni è Casio, che ha presentato l'ultima aggiunta alla sua linea outdoor: il nuovo Pro Trek PRW-61-3ER non è soltanto un altro modello ideale per gli amanti delle sfide in altitudine, ma anche il primo orologio Casio espressamente realizzato con bioplastica, una speciale tipologia di plastica green realizzata a partire da sostanze organiche rinnovabili come il mais e il ricino. Casio Pro Trek PRW-61Y-3ER€399.00, GioiaPura Il materiale in questione consente dunque di ridurre in maniera netta l'impatto ambientale della produzione. La bioplastica, in particolare, è stata utilizzata nella cassa, nel cinturino e nel fondello. Per il resto l'orologio ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 marzo 2022) La sostenibilità al polso? Sì, si può. E a ribadirlo proprio in questi giorni è, che ha presentato l'ultima aggiunta alla sua linea outdoor: ilProPRW-61-3ER non è soltanto un altro modello ideale per gli amanti delle sfide in altitudine, ma anche il primoespressamente realizzato con, una speciale tipologia di plastica green realizzata a partire da sostanze organiche rinnovabili come il mais e il ricino.ProPRW-61Y-3ER€399.00, GioiaPura Il materiale in questione consente dunque di ridurre in maniera netta l'impatto ambientale della produzione. La, in particolare, è stata utilizzata nella cassa, nel cinturino e nel fondello. Per il resto l'...

