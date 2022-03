Lombardia: in Consiglio Regione progetto legge per sostenere pastoralismo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Incentivare lo studio della cultura legata al pastoralismo, mediante bandi di concorso annuali rivolti agli studenti, istituire una Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del mondo agropastorale, individuare una giornata regionale appositamente dedicata e creare una banca dati delle vie di transumanza. Sono questi i punti del progetto di legge depositato oggi e frutto dell'iniziativa di tutti i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Lombardia, il presidente Alessandro Fermi, i vice presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i consiglieri segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi, dal titolo 'Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell'alpeggio, della transumanza e per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Incentivare lo studio della cultura legata al, mediante bandi di concorso annuali rivolti agli studenti, istituire una Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del mondo agropastorale, individuare una giornata regionale appositamente dedicata e creare una banca dati delle vie di transumanza. Sono questi i punti deldidepositato oggi e frutto dell'iniziativa di tutti i componenti dell'Ufficio di presidenza delregionale della, il presidente Alessandro Fermi, i vice presidenti Francesca Brianza e Carlo Borghetti e i consiglieri segretari Giovanni Malanchini e Dario Violi, dal titolo 'Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del, dell'alpeggio, della transumanza e per la ...

