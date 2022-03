Lollobrigida | “Il voto sull’Ucraina non è un sì a Draghi FdI guarda solo all’interesse della nazione”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) «Da Fratelli d’Italia nessuna incoerenza: abbiamo sempre detto che avremmo sostenuto tutti gli atti in favore degli italiani a prescindere da chi guida lapro tempore». Così Francescosuldi FdIdi ieri. In una intervista a Il Messaggero il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera,premette: «Tanta incredulità per un atteggiamento che FdI ha sempre mantenuto coerente fin dal 2018». «Noi continuiamo a ritenere il governonon all’altezza di guidare il Paese – ribadisce il presidente dei deputati FdI – distinti e distanti dalla sinistra e dal Movimento 5 Stelle ma riteniamo, specie in un momento così particolare, di dover rafforzare l’azionenostraa prescindere da chi la guida ...

...Ilin Parlamento, sì anche da Fratelli d'Italia. Nel M5s il caso Petrocelli. Intervista a Fassino (Pd): 'La politica italiana dimostra maturità. Certo, anche i 5 Stelle'. E(FdI): '...Se tutto ciò resterà nel testo sino all'ultimo, ci sarà il nostrofavorevole'. Lo ha detto intervistato da La Repubblica il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco. '...AGI - In primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi ci sono le parole del premier Draghi in Parlamento e il via libera alla risoluzione per sostenere l'Ucraina. Focus sui poch ...Il Senato approva la risoluzione bipartisan sulla guerra in Ucraina: 244 sì, solo 13 contrari. Favorevole anche Fratelli d'Italia: "Vicini all'Ucraina senza se e senza ma" ...