LOL – Chi ride è fuori 2, Fedez contro il montaggio: "Sembra che ridiamo per tutto"

Da qualche giorno è stata rilasciata la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori sulla piattaforma Amazon Prime Video. Mentre si attendono le ultime due puntate del comedy show, Fedez ha avuto da ridire sul montaggio degli autori. Conduttore insieme a Frank Matano, il rapper non pare aver apprezzato l'uso costante di risate. Ha ammesso, infatti, che si sarebbe esagerato con il montaggio in quanto in alcune scene non avrebbero affatto riso.

