Lo sport è ferito, russi e bielorussi sospesi dalle competizioni (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il mondo è rabbrividito di fronte a ciò che la russia ha fatto, aiutata e favorita anche dalla Bielorussia, mentre i leader dei vari stati stanno cercando soluzioni per evitare fatti concreti assai peggiori. La risposta alla decisione della russia di invadere l’Ucraina sono le sanzioni, l’emblema del tentativo di non usare le armi. Dazi molto pesanti e restrizioni, imposti a russia e Bielorussia, sembrano essere l’unico modo pacifico per interrompere le attuali azioni belliche. Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, in un discorso al Consiglio si pronuncia con queste parole: “Chi mi conosce capirà che imporre sanzioni agli atleti per le azioni del loro governo va controcorrente, ha aggiunto. Mi sono scagliato contro la pratica dei politici che prendono di mira gli atleti e lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il mondo è rabbrividito di fronte a ciò che laa ha fatto, aiutata e favorita anche dalla Bieloa, mentre i leader dei vari stati stanno cercando soluzioni per evitare fatti concreti assai peggiori. La risposta alla decisione dellaa di invadere l’Ucraina sono le sanzioni, l’emblema del tentativo di non usare le armi. Dazi molto pesanti e restrizioni, imposti aa e Bieloa, sembrano essere l’unico modo pacifico per interrompere le attuali azioni belliche. Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, in un discorso al Consiglio si pronuncia con queste parole: “Chi mi conosce capirà che imporre sanzioni agli atleti per le azioni del loro governo va controcorrente, ha aggiunto. Mi sono scagliato contro la pratica dei politici che prendono di mira gli atleti e lo ...

Advertising

periodicodaily : Lo sport è ferito, russi e bielorussi sospesi dalle competizioni #russia #pattinaggio #sport - ParliamoDiNews : ribery, che botta! paura per il francese della salernitana rimasto ferito in un incidente stradale - Sport #ribery… - lasiciliait : Ribery ferito in un incidente d'auto: ha un trauma cranico - edicolasportiva : Benevento, sasso contro pullman del club diretto a Perugia: tanta paura, nessun ferito - a70199617 : #BASTARDI Benevento, sasso contro pullman del club diretto a Perugia: tanta paura, nessun ferito | Sky Sport -