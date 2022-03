Lo sport cancella la Russia (tranne le Paralimpiadi) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutti contro la Russia di Putin e la BieloRussia sua alleata. Tutti tranne il Comitato Paralimpico, cui non è bastata la raccomandazione del CIO di escludere atleti, squadre e ufficiali provenienti dai due paesi responsabili dell'invasione dell'Ucraina. No. Tutto come se niente fosse o quasi, con una decisione che mostra una certa ipocrisia di quel mondo che fin qui si è dimostrato compatto e che a torto è stato criticato mentre interveniva duramente anche a costo di mettere in discussione il proprio funzionamento, i calendari, gli accordi commerciali e gli sviluppi futuri. A meno di un giorno dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Pechino 2022 l'IPC (International Paralympic Committee) ha confermato la partecipazione di russi e bielorussi. La forma è quella della partecipazione senza indicazione di nazione, inno, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tutti contro ladi Putin e la Bielosua alleata. Tuttiil Comitato Paralimpico, cui non è bastata la raccomandazione del CIO di escludere atleti, squadre e ufficiali provenienti dai due paesi responsabili dell'invasione dell'Ucraina. No. Tutto come se niente fosse o quasi, con una decisione che mostra una certa ipocrisia di quel mondo che fin qui si è dimostrato compatto e che a torto è stato criticato mentre interveniva duramente anche a costo di mettere in discussione il proprio funzionamento, i calendari, gli accordi commerciali e gli sviluppi futuri. A meno di un giorno dalla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Pechino 2022 l'IPC (International Paralympic Committee) ha confermato la partecipazione di russi e bielorussi. La forma è quella della partecipazione senza indicazione di nazione, inno, ...

