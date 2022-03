“Lo ha fatto con Soleil”. GF Vip, Jessica incassa il colpo da Barù. Proprio nel momento ‘hot’ (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attenzione di tanti telespettatori del GF Vip è rivolta verso Jessica Selassiè e Baru, la coppia che fa fatica a formarsi nonostante lei sia abbastanza presa, mentre lui ha più volte detto di non volersi esporre all’interno della Casa. Jessica Selassiè continua il suo corteggiamento nei confronti di Barù anche se il nobile ha ribadito di non essere intenzionato ad impegnarsi con la principessa. Durante le lunghe giornate a Cinecittà non mancano le occasioni per stare vicino e Jessica Selassiè cerca sempre di far capitolare Barù. Un esempio è quello che è successo durante l’apericena organizzato dai vipponi. Jessica Selassié e Sophie Codegoni sono andate al Market per recuperare tutto il necessario e hanno iniziato a brindare: “A noi!”, ha detto l’ex Uomini e Donne. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attenzione di tanti telespettatori del GF Vip è rivolta versoSelassiè e Baru, la coppia che fa fatica a formarsi nonostante lei sia abbastanza presa, mentre lui ha più volte detto di non volersi esporre all’interno della Casa.Selassiè continua il suo corteggiamento nei confronti dianche se il nobile ha ribadito di non essere intenzionato ad impegnarsi con la principessa. Durante le lunghe giornate a Cinecittà non mancano le occasioni per stare vicino eSelassiè cerca sempre di far capitolare. Un esempio è quello che è successo durante l’apericena organizzato dai vipponi.Selassié e Sophie Codegoni sono andate al Market per recuperare tutto il necessario e hanno iniziato a brindare: “A noi!”, ha detto l’ex Uomini e Donne. ...

