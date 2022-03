LIVE PRIMAVERA – Fiorentina-Napoli 0-0 | occasioni per Ambrosino e Cioffi

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 marzo 2022) 13? – Bella giocata di! Lancio lungo per l’attaccante azzurro che dalla fascia sinistra va in 1 vs 1 con l’avversario, entra in area e dallo spigolo cerca il destro a giro sul secondo palo con il pallone che va fuori di poco. 12? – Risponde lacon una bella percussione di Capasso, il suo passaggio in profondità però non viene raccolto da nessun compagno. 11? –vicino all’eurogol in rovesciata! Palla che finisce fuori pochissimo, prima occasione della partita per gli azzurrini. 5? – Primi minuti di studio da parte delle due squadra, lafa la partita con ilche è ben chiuso in difesa e attende l’avversario. 1? – Iniziata la partita! PRIMO TEMPO, LE FORMAZIONI ...