LIVE – Pisa-Crotone 3-1 | Serie B 2021 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di. Si gioca alle 18:30 di mercoledì 2 marzo con le due squadre che arrivano da altrettante sconfitte. Ilha perso l’ultima, in casa, contro la Reggina e, più in generale ha vinto solo una gara nelle ultime ottimo. Ilinvece, nelle ultime otto, non ha mai vinto e, penultima 15 punti, vede sempre più avvicinarsi lo spettro Lega Pro. Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA INSITOB AGGIORNA LA3-1 ...