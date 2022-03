LIVE Fiorentina-Juventus | Coppa Italia 2022 in DIRETTA | come verrà accolto Dusan Vlahovic?

(Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale disemifinale d’andata ditorna subito a Firenze contro la sua ex squadra. Laha una grande lista di indisponibili: Alex Sandro, Chiellini, Bonucci (che dovrebbe comunque andare in panchina), Rugani, McKennie, Zakaria, Bernardeschi, Chiesa, Dybala e Kaio Jorge. Una lista infinita che apre le porte a quattro giocatori dell’Under 23: Stramaccioni centrale difensivo, Miretti regista di centrocampo, Aké ala pura e Soulé trequartista offensivo. Formazione facile da decifrare, Perin va in porta con Szczesny che va in panchina. Terzini Cuadrado e De Sciglio con Pellegrini che ...

- Juventus, ecco le possibili novità nella formazione che affronterà domani sera la. Massimiliano Allegri potrebbe stupire tutti. È in emergenza più totale il tecnico livornese e sarà costretto a fare di necessità virtù domani sera nella difficile trasferta di Firenze. ...... contro nessuna avversaria ha fatto meglio considerando tutte le competizioni (sette anche contro Chievo e). Lautaro Martínez ha segnato tre gol contro il Milan in tutte le competizioni, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fiorentina-Juventus semifinale d’andata di Coppa Italia, Vlahovic torna subito a Firenze contro la sua ex ...La presenza di Vlahovic sinceramente non fa parte della preparazione alla partita e non rientra nelle mie preoccupazioni Per il resto, affrontiamo una grande squadra, che non perde da 13 partite. Ital ...