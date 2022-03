LIVE Fiorentina-Juventus 0-0 | Coppa Italia 2022 in DIRETTA | Ikoné con il destro sfiora il secondo palo!

(Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29?che prova ad abbassare il ritmo di gioco. 27? Locatelli prova il lancio per Kean, Igor anticipa l’attaccante. 25?con ililpalo. 23? Perin chiede alla squadra di alzarsi. 21? Biraghi di punizione manda alto il pallone da buona posizione. 19?che ancora non riesce ad avvinarsi alla porta di Terracciano. 17?salta l’uomo e mette in mezzo per Bonaventura che si fa parare il tiro da Perin. 15? Perin sbaglia il passaggio, Bonaventura a porta vuota non riesce a segnare. 13? Tentativo di Biraghi dalla distanza, Perin blocca. 11? Allegri chiede agli esterni di alzarsi. 9? Brutti i primi dieci minuti di Akè, due palloni persi. 7? Saponara prova il ...

Advertising

JuventusTV : Siamo LIVE con il pre-partita di #FiorentinaJuve ?? QUI ?? - juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - RubyXperiago8 : RT @Azulcr3maTV: Copa Italia Fiorentina vs. Juventus | En Vivo - Live - CalcioOggi : LIVE Fiorentina-Juve 0-0: | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - gilnar76 : Fiorentina Juve 0-0 LIVE: è iniziata la sfida del Franchi! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fiorentina

Allo stadio Franchi, il match valido per le semifinali di Coppa Italia 2021/2022 trae Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,e Juventus si affrontano nel match valido per le semifinali della Coppa Italia 2021 - 2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiJuventus 0 - 0 ...Dopo il pareggio di ieri tra Milan e Inter, allo stadio Franchi di Firenze va in scena la seconda semifinale di andata. Italiano sceglie il tridente, con Piatek al centro e Ikoné e Saponara ai lati. ...Segui la diretta di Fiorentina-Juventus Cronaca live Primo tempo 14' Stava per combinarla grossa Perin con un passaggio avventato ma Bonaventura non ne approfitta calciando alto a porta sguarnita 12' ...16' - Prova a riaffacciarsi in avanti la Juventus. La formazione Viola, però, si chiude bene costringendo la Vecchia Signora a ripartire dalle retrovie. 14' - BONAVENTURA! Ancora pericolosa la Fiorent ...