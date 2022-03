LIVE Atletica, World Indoor Tour Madrid in DIRETTA: Larissa Iapichino è terza con 6.45, Sabbatini vuole stupire (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.41: Il lungo vede il successo della britannica Ugen con 6.67, secondo posto per la spagnola Diame con 6.51, terza piazza per Larissa Iapichino con 6.45 19.41: La finlandese Hurske vince la prima semifinale dei 60 ostacoli donne con 8?04, poi l’irlandese Lavin con 8?08, la spagnola Errandonea con 8?21. Potenziali ripescate Radsma con 8?35 e Lopez con 8?47 19.39: Al via nella prima semifinale dei 60 ostacoli donne Lopez (Esp), Radsma (Esp), Lavin (Irl), Hurske (Fin), Errandonea (Esp) 19.38: Chiude al terzo posto Larissa Iapichino che si ferma a 6.10 nel sesto salto 19.35: Grande salto della britannica Ugen che torna in testa con 6.67 nel lungo quando inizia l’ultima rotazione di salti 19.34: Il kuwaitiano Aliouwa si aggiudica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.41: Il lungo vede il successo della britannica Ugen con 6.67, secondo posto per la spagnola Diame con 6.51,piazza percon 6.45 19.41: La finlandese Hurske vince la prima semifinale dei 60 ostacoli donne con 8?04, poi l’irlandese Lavin con 8?08, la spagnola Errandonea con 8?21. Potenziali ripescate Radsma con 8?35 e Lopez con 8?47 19.39: Al via nella prima semifinale dei 60 ostacoli donne Lopez (Esp), Radsma (Esp), Lavin (Irl), Hurske (Fin), Errandonea (Esp) 19.38: Chiude al terzo postoche si ferma a 6.10 nel sesto salto 19.35: Grande salto della britannica Ugen che torna in testa con 6.67 nel lungo quando inizia l’ultima rotazione di salti 19.34: Il kuwaitiano Aliouwa si aggiudica ...

