Lite furibonda in tv: gli ospiti si lanciano sedie, panico in diretta (Di mercoledì 2 marzo 2022) I alcuni casi, gli animi si possono riscaldare. La Lite tv che vedrete ha lasciato tutti senza parole. Un caso che ha generato panico in diretta. Nel corso degli anni, abbiamo visto spesso degli imprevisti durante le trasmissioni. Le liti in televisione non sono insoLite ma quando arrivano lasciano tutti a bocca aperta. Soprattutto quando i protagonisti sono ricordati per un carattere non troppo calmo. E, quindi, il panico in diretta è logica conseguenza data l’imprevedibilità della vicenda. MediasetI protagonisti della Lite tv che ha lasciato tutti di stucco sono stati Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Chi segue la televisione sa come queste due personalità abbiano un carattere decisamente forte. Cosa che le porta ad essere sempre schietti e a ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 marzo 2022) I alcuni casi, gli animi si possono riscaldare. Latv che vedrete ha lasciato tutti senza parole. Un caso che ha generatoin. Nel corso degli anni, abbiamo visto spesso degli imprevisti durante le trasmissioni. Le liti in televisione non sono insoma quando arrivano lasciano tutti a bocca aperta. Soprattutto quando i protagonisti sono ricordati per un carattere non troppo calmo. E, quindi, ilinè logica conseguenza data l’imprevedibilità della vicenda. MediasetI protagonisti dellatv che ha lasciato tutti di stucco sono stati Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Chi segue la televisione sa come queste due personalità abbiano un carattere decisamente forte. Cosa che le porta ad essere sempre schietti e a ...

Advertising

infoitsport : Lite Roma-Juventus per Zaniolo: lite furibonda, la situazione degenera - particella83 : Lulù stasera ha detto che dorme con Sophie. Settimana scorsa una lite furibonda con Barù perché aveva osato dormire… - mirellaladini : RT @ilgiornale: L'imprenditore Ernesto Preatoni attacca Barbara Lezzi: 'Che scemate mi tocca sentire, l'economia non è nella sua cultura'.… - vago7858 : RT @ilgiornale: L'imprenditore Ernesto Preatoni attacca Barbara Lezzi: 'Che scemate mi tocca sentire, l'economia non è nella sua cultura'.… - infoitinterno : Furibonda lite finisce nel sangue: accoltellato al collo nel parcheggio del supermercato -