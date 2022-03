L’Italia ha finalmente la sua Strategia Forestale Nazionale (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Italia ha finalmente un “piano” per i suoi boschi, l’infrastruttura verde più grande del Paese: c’è soddisfazione, nel mondo di FSC Italia, per la pubblicazione, lo scorso 9 febbraio, della Strategia Forestale Nazionale, che costituisce “un traguardo importantissimo per la gestione delle foreste italiane”, come spiega il presidente dell’associazione, Mauro Masiero.Si tratta di un traguardo importante in primis per le modalità attraverso le quali si è giunti a licenziare il documento stesso: “Ci sono stati – sottolinea Masiero – numerosi momenti di confronto pubblico e di effettivo coinvolgimento delle parti interessate. Inoltre il documento adotta una visione strategica su un periodo di vent’anni, che tiene conto delle peculiarità e dei tempi di risposta e adattamento del settore. Non da ultimo, è ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 2 marzo 2022)haun “piano” per i suoi boschi, l’infrastruttura verde più grande del Paese: c’è soddisfazione, nel mondo di FSC Italia, per la pubblicazione, lo scorso 9 febbraio, della, che costituisce “un traguardo importantissimo per la gestione delle foreste italiane”, come spiega il presidente dell’associazione, Mauro Masiero.Si tratta di un traguardo importante in primis per le modalità attraverso le quali si è giunti a licenziare il documento stesso: “Ci sono stati – sottolinea Masiero – numerosi momenti di confronto pubblico e di effettivo coinvolgimento delle parti interessate. Inoltre il documento adotta una visione strategica su un periodo di vent’anni, che tiene conto delle peculiarità e dei tempi di risposta e adattamento del settore. Non da ultimo, è ...

Advertising

UffiziGalleries : Museums against war | L'Italia ripudia la guerra Una #Pace alata siede sopra le armi finalmente deposte, è una madr… - DonatiGraziano : @MARIODRAGHI19 Se l'esercito russo dovesse arrivare in Italia (speriamo!); mi arruolo subito per combattere a fianc… - BiasiMonica : RT @RetePaceDisarmo: Per noi non solo l’uso, ma la minaccia d’uso o anche il possesso sono inaccettabili e pericolosi. Per questo vorremmo… - Dakini02478820 : @masman007 @EnricoLetta sono assistiti dalla loro mafietta che ottenuta l'Italia tutta intera li mollerà e allora… - ValleDellavalle : ….è sempre così…l’informazione è una schiava è una puttana nelle mani di qualunque governo…a meno che in Italia non… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia finalmente FSC: l'Italia ha finalmente la sua Strategia Forestale Nazionale Alternativa Sostenibile