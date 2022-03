Lino Banfi è stato ricevuto da Papa Francesco per i 60 anni di matrimonio e abbiamo parlato della crisi tra Russia e Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Papa e Lino Banfi: insieme a parlare anche del drammatico momento che l’Ucraina sta vivendo, il tutto reso un poco più lieve dalla verve dell’attore pugliese. L’incontro tra il Papa e Banfi è avvenuto stamani a Casa Santa Marta. Occasione dell’udienza privata, i sessant’anni di matrimonio dell’attore pugliese. «Non mi aspettavo rispondesse alla lettera Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il: insieme a parlare anche del drammatico momento che l’sta vivendo, il tutto reso un poco più lieve dalla verve dell’attore pugliese. L’incontro tra ilè avvenuto stamani a Casa Santa Marta. Occasione dell’udienza privata, i sessant’didell’attore pugliese. «Non mi aspettavo rispondesse alla lettera

Advertising

LaStampa : Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky - stacce2021 : Ok non possiamo cambiare il mondo, ma almeno cambiate gli sceneggiatori. - mic__par : RT @LaStampa: Papa Francesco incontra Lino Banfi a Santa Marta. Insieme parlano di Ucraina e Zelensky - ParliamoDiNews : Papa Francesco chiama Lino Banfi e lo invita per un incontro a Santa Marta: `Abbiamo parlato della guerra in Ucrain… - paolo_noto : Nell'ultimo anno in Italia si è parlato di #censura per casi come: *Fedez/I maggio *Lino Banfi/TIM porca puttena *L… -