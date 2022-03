“Li hanno visti eccome” Ilary Blasi e Francesco Totti | spuntano le foto dopo i fatti della crisi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 marzo 2022)aveva subito smentito le voci relative alla separazione da. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”, aveva detto. L’ex capitanoRoma si era affrettato a smentire il ‘rumor’ che si era diffuso il 22 febbraio sullae una nuova fiamma per il Pupone, la giovane Noemi Bocchi, 34enne romana, tifosa dei giallorossi che avrebbe conosciutograzie alla passione per il ...