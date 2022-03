(Di mercoledì 2 marzo 2022) Per 6 stagioni è stato una delle grandi bandiere della Pallacanestro. Compresa l'annata del 1999, quella del decimo scudetto. Amatissimo dai tifosi, per l'occasione, Cristianosi ...

Advertising

OdeonZ__ : L'ex Varese Zanus Fortes: 'Il bunker e la fuga a casa: salvo grazie al popolo ucraino' - Gazzetta_it : L'ex Varese Zanus Fortes: 'Il bunker e la fuga a casa: salvo grazie al popolo ucraino' #basket - embubiz : RT @parallelecinico: Cristiano Zanus Fortes, il pivot dello scudetto di Varese del 1999, è tornato a casa. Ci ha raccontato i 3 giorni a Ki… - ilnonnosimpson : RT @parallelecinico: Cristiano Zanus Fortes, il pivot dello scudetto di Varese del 1999, è tornato a casa. Ci ha raccontato i 3 giorni a Ki… - uncletomablogZ : RT @parallelecinico: Cristiano Zanus Fortes, il pivot dello scudetto di Varese del 1999, è tornato a casa. Ci ha raccontato i 3 giorni a Ki… -

Ultime Notizie dalla rete : Varese Zanus

Per 6 stagioni è stato una delle grandi bandiere della Pallacanestro. Compresa l'annata del 1999, quella del decimo scudetto. Amatissimo dai tifosi, per l'occasione, CristianoFortes si tinse i capelli di rosso, come il suo amico e compagno di squadra ...Appena tornato a Verona, l'ex Rooster (quasi sei stagioni in campo a, lo scudetto del 1999 ... " Adesso passiamo ai fatti - ha scrittoFortes su Facebook - È cominciata una raccolta di cibo ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Cristiano Zanus Fortes, ex cestista veneziano con una lunga carriera anche in serie A, è uno sfollato della guerra Russia - Ucraina che ha dovuto fare un viaggio avventuroso insieme ...