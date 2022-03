Lecce-Ascoli | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 marzo 2022)è ospitata oggi al Via del Mare con inizio alle 18.30, in occasione della 27a giornata del campionato diB 21-22. I giallorossi non possono alzare il piede dall’acceleratore e contro la squadra marchigiana puntano con decisione alla vittoria, l’unico risultato che può restituire alla formazione pugliese la prima posizione. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro. Statistiche e curiosità diIlè reduce dalla vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Monza al Brianteo, in una gara dove a fare la differenza è stata la rete messa a referto da Coda su calcio di rigore, nel corso della ripresa. Questo successo ha permesso alla squadra di Baroni di mettersi alle spalle lo scivolone della gara precedente persa dalin casa ...