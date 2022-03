LEA, UN NUOVO GIORNO: ANALISI ASCOLTI DELLA SERIE TV CON ANNA VALLE E GIORGIO PASOTTI (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si è conclusa su Rai1 la prima stagione di Lea – Un NUOVO GIORNO che vede protagonisti ANNA VALLE e GIORGIO PASOTTI. Vediamo la media finale corredata di target e confronti.Trattandosi DELLA prima stagione, come fatto in altre occasioni, ci limiteremo a dire semplicemente la media degli 8 singoli episodi. Lea chiude con una media di 4.875.000 telespettatori e il 21,90% di share.Passiamo alle medie per target. Lea nel target commerciale ottiene 2.355.000 telespettatori e il 17,80% di share medio.Nel target giovani, la SERIE tv totalizza una media del 15,02% con 405.000 telespettatori fino ai 34 anni di età. Infine uno sguardo al pubblico adulto che porta ANNA VALLE a 3.545.000 telespettatori medi e con uno share ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 2 marzo 2022) Si è conclusa su Rai1 la prima stagione di Lea – Unche vede protagonisti. Vediamo la media finale corredata di target e confronti.Trattandosiprima stagione, come fatto in altre occasioni, ci limiteremo a dire semplicemente la media degli 8 singoli episodi. Lea chiude con una media di 4.875.000 telespettatori e il 21,90% di share.Passiamo alle medie per target. Lea nel target commerciale ottiene 2.355.000 telespettatori e il 17,80% di share medio.Nel target giovani, latv totalizza una media del 15,02% con 405.000 telespettatori fino ai 34 anni di età. Infine uno sguardo al pubblico adulto che portaa 3.545.000 telespettatori medi e con uno share ...

