Le streghe italiane si mobilitano per maledire Putin! Selvaggia Lucarelli: “Stregoneria a pagamento” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Le streghe si dividono su Vladimir Putin. C’è chi organizza rituali per sostenere e mandare good vibes al presidente russo Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lesi dividono su Vladimir Putin. C’è chi organizza rituali per sostenere e mandare good vibes al presidente russo Perizona Magazine.

Advertising

AirinVein : Usano la mia Elphaba per fare la loro propaganda capitalista sulla stregoneria e facendo misoginia interiorizzata E… - noliflereamor : RT @men_stfu: @melinoae per ora sono solo al mio secondo libro sui processi ma sono i primi di una lunga serie! prima ho letto Streghe - Le… - minuttfminutt : RT @men_stfu: @melinoae per ora sono solo al mio secondo libro sui processi ma sono i primi di una lunga serie! prima ho letto Streghe - Le… - men_stfu : @melinoae per ora sono solo al mio secondo libro sui processi ma sono i primi di una lunga serie! prima ho letto St… -