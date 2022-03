Le ricadute dell’invasione dell’Ucraina sulla nostra economia (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’invasione russa in Ucraina riacutizza una fase di incertezza dalla quale si stava lentamente uscendo dopo due anni di pandemia, dando vita a una nuova fase di tensioni che trascina il Geopolitical Risk Index a un picco che non si vedeva dalla seconda guerra del Golfo. Ciò si concretizza in un inasprimento delle diverse criticità che l’economia stava già affrontando: alti prezzi energetici e volatilità sui mercati. Ne conseguono un rallentamento dei consumi e un ulteriore fattore di pressione per i margini delle imprese italiane, che già sopportano un incremento dei prezzi alla produzione del 22 per cento su base annua. L’aumento dei prezzi di energia e commodity porta, poi, anche a un rialzo dei prezzi dei beni al consumo e delle aspettative inflazionistiche a breve termine. I dati provvisori registrano così a febbraio un aumento del 5,7 per cento su base annua, il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’invasione russa in Ucraina riacutizza una fase di incertezza dalla quale si stava lentamente uscendo dopo due anni di pandemia, dando vita a una nuova fase di tensioni che trascina il Geopolitical Risk Index a un picco che non si vedeva dalla seconda guerra del Golfo. Ciò si concretizza in un inasprimento delle diverse criticità che l’stava già affrontando: alti prezzi energetici e volatilità sui mercati. Ne conseguono un rallentamento dei consumi e un ulteriore fattore di pressione per i margini delle imprese italiane, che già sopportano un incremento dei prezzi alla produzione del 22 per cento su base annua. L’aumento dei prezzi di energia e commodity porta, poi, anche a un rialzo dei prezzi dei beni al consumo e delle aspettative inflazionistiche a breve termine. I dati provvisori registrano così a febbraio un aumento del 5,7 per cento su base annua, il ...

Advertising

ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Le crude immagini della #guerraucraina hanno fatto passare in secondo piano le ricadute economiche dell'invasione dell… - TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: Le crude immagini della #guerraucraina hanno fatto passare in secondo piano le ricadute economiche dell'invasione dell… - TgrRaiAltoAdige : Le crude immagini della #guerraucraina hanno fatto passare in secondo piano le ricadute economiche dell'invasione d… - SomniNaut : RT @fmartino_obc: In #Bulgaria, paese #Nato, ma con ampi settori della società tradizionalmente filorussi, l'invasione dell'#Ucraina ha por… - fmartino_obc : In #Bulgaria, paese #Nato, ma con ampi settori della società tradizionalmente filorussi, l'invasione dell'#Ucraina… -

Ultime Notizie dalla rete : ricadute dell’invasione Le ricadute dell’invasione dell’Ucraina sulla nostra economia Il Foglio