Le iene | le anticipazioni sulla puntata speciale del 2 marzo

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lein onda stasera 2su Italia 1. La trasmissione condotta da Teo Mammucari e Belen Rodriguez che affronteranno i temi più scottanti del momento. Ledelledella trasmissione del 2vedrà come ospiti Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico. Tanto spazio verrà dato naturalmente alla guerra tra Russia e Ucraina. Particolare attenzione verrà data alla questione della sostenibilità e alle carceri russe. Joe Bastianich, al confine tra Polonia e Ucraina, indagherà sulle terribili conseguenze del conflitto. La paura, i bombardamenti, la fame e non solo. Giulio Golia affronterà invece le conseguenze della guerra da un punto di vista economico. Focus principale l’aumento dei prezzi partendo dal settore energetico fino a quello alimentare. Roberta ...

LeShow,e diretta puntata 23 febbraio Mercoledì 23 febbraio, in prima serata su Italia 1, Belen Rodriguez e Teo Mammucari conducono una nuova puntata de LeShow.