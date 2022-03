Le Iene | anticipazioni e servizi della puntata del 2 marzo 2022 su Italia 1

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Lein onda mercoledì 2su1. Mercoledì 2, su1 andrà in onda una nuovaversione primaverile de Le. Continua quindi il nuovo corso del programma di inchieste ideato da Davide Parenti, che oltre alla conduzione fissa di Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, quest’anno ha deciso di concentrarsi più sull’intrattenimento. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa su1. Come ogni settimana, i due conduttori sono affiancati dai giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in ...

Mercoledì 23 febbraio, in prima serata su Italia 1, Belen Rodriguez e Teo Mammucari conducono una nuova puntata de Le Iene Show. Mercoledì 2 marzo, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Le Iene", lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.