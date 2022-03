Le Iene | anticipazioni 2 marzo | la guerra Russia – Ucraina Inchieste speciali

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Questa sera 2, su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata de Le. Teo Mammuccari e Belen Rodriguez saranno pronti a stimolare l’attenzione del pubblico con gli argomenti del momento. Lo studio, come è accaduto anche nello scorso appuntamento, sarà animato da incredibili ospiti. In particolare, ci saranno Anna Safroncik, Carolina Crescentini e Dargen D’amico. Ovviamente, lo spazio maggiore verrà dato alle. Ci sarà modo di affrontare il tema dellatrae delle sue conseguenze, con particolare attenzione alla questione della sostenibilità e alle carceri russe. Si parlerà di Gianni Celeste e di Ariete, con l’intervista singola. Potrebbe interessarti: Le, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Le ...

LeShow,e diretta puntata 23 febbraio Mercoledì 23 febbraio, in prima serata su Italia 1, Belen Rodriguez e Teo Mammucari conducono una nuova puntata de LeShow. Il programma più ...... politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Michelle impossible , con Michelle Hunziker , in onda dalle 21.20 su Canale 5 Le, in onda dalle 21.20 su Italia 1 Atlantide - Storie di ...Le Iene Show, anticipazioni, diretta e servizi 23 febbraio: lo scherzo a Stefano Bettarini. Ospiti Marco Cappato, Ivana Spagna e Valerio .... Nella puntata in onda questa sera sarà trasmesso un nuovo ...Mercoledì 2 marzo, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene”, lo show condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Con loro sul palco anche i due comici Max Angioni ed Eleazaro ...