Le grandi inondazioni nell’Australia orientale

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nel fine settimana sono state allagate migliaia di case nella zona di Brisbane, nel Queensland, e adesso c'è preoccupazione per Sydney

Piogge e inondazioni stanno assediando da giorni il Queensland e si stanno spostando nel New South Wales. Le precipitazioni torrenziali hanno colto alla sprovvista i residenti di Brisbane.