Le Ceneri, il Papa: “Sono un’amara medicina per curare la malattia dell’apparenza” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – “Il rito delle Ceneri, che riceviamo sul capo, vuole sottrarci all’abbaglio di anteporre la ricompensa presso gli uomini alla ricompensa presso il Padre. Questo segno austero, che ci porta a riflettere sulla caducità della nostra condizione umana, è come una medicina dal sapore amaro ma efficace per curare la malattia dell’apparenza”. A dirlo, o meglio, a scriverlo è Papa Francesco nell’omelia letta dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, della Messa del Mercoledì delle Ceneri, il rito che apre la Quaresima. La celebrazione, come da tradizione, dopo lo stop dovuto alla pandemia, fa ritorno nella basilica di Santa Sabina, all’Aventino di Roma. Il Pontefice, che è assente alla processione penitenziale a causa di un forte dolore al ginocchio (leggi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – “Il rito delle, che riceviamo sul capo, vuole sottrarci all’abbaglio di anteporre la ricompensa presso gli uomini alla ricompensa presso il Padre. Questo segno austero, che ci porta a riflettere sulla caducità della nostra condizione umana, è come unadal sapore amaro ma efficace perla”. A dirlo, o meglio, a scriverlo èFrancesco nell’omelia letta dal Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, della Messa del Mercoledì delle, il rito che apre la Quaresima. La celebrazione, come da tradizione, dopo lo stop dovuto alla pandemia, fa ritorno nella basilica di Santa Sabina, all’Aventino di Roma. Il Pontefice, che è assente alla processione penitenziale a causa di un forte dolore al ginocchio (leggi ...

