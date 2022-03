Lavori sulla Pontina, strada in via di riapertura, ancora lunghissime code: «Due ore per arrivare a Roma» (Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ in via di riapertura in questi minuti la statale 148 Pontina dopo la chiusura all’altezza di Castel di Decima che ha mandato letteralmente in tilt il traffico stamattina. In questo momento sono ancora lunghissime le code in direzione Roma ma la situazione è destinata a migliorare nei prossimi minuti. Perché è stata chiusa la Pontina oggi A bloccare la circolazione sono stati alcuni Lavori in corso ad opera di Anas. Come comunicato prima dell’avvio dei Lavori le deviazioni e le chiusure avrebbero dovuto interessare soltanto le ore notturne ma oggi, a causa di alcuni problemi, il cantiere è rimasto aperto anche dopo le 6.00. Da quanto ricostruito infatti, nel corso di un intervento programmato di rimozione e messa in sicurezza di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ in via diin questi minuti la statale 148dopo la chiusura all’altezza di Castel di Decima che ha mandato letteralmente in tilt il traffico stamattina. In questo momento sonolein direzionema la situazione è destinata a migliorare nei prossimi minuti. Perché è stata chiusa laoggi A bloccare la circolazione sono stati alcuniin corso ad opera di Anas. Come comunicato prima dell’avvio deile deviazioni e le chiusure avrebbero dovuto interessare soltanto le ore notturne ma oggi, a causa di alcuni problemi, il cantiere è rimasto aperto anche dopo le 6.00. Da quanto ricostruito infatti, nel corso di un intervento programmato di rimozione e messa in sicurezza di un ...

