Lavori sulla Pontina, il risveglio è da incubo: traffico completamente bloccato verso Roma (FOTO) (Di mercoledì 2 marzo 2022) risveglio da incubo per i pendolari della Pontina alla prese con km e km di coda a causa di alcuni Lavori in corso all'altezza di Castel di Decima. Come segnalato dagli utenti da stamattina si registrano lunghissimi incolonnamenti verso Roma. In questo momento la circolazione è bloccata già a partire da Pomezia. Si consigliano pertanto percorsi alternativi come la Laurentina oppure Via di Pratica di Mare, con quest'ultima che permette di imboccare la statale 148 a ridosso dei Lavori. #SS148 #Pontina code per #Lavori altezza #Casteldidecima #Roma @RegioneLazio @Emergenza24 @WazeLazio @RadioStudio 93 @Lunanotizie #viabiliLAZ — Astral Infomobilità (@astralmobilita) March 2, 2022 su Il Corriere della Città.

