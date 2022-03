Lavorazione della plastica: le soluzioni di Bausano per ridurre i consumi energetici (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Torino, 2 Marzo 2022. Oggi più che mai, la sfida di tutte le imprese è quella di ridurre al minimo i consumi di energia elettrica che rappresentano una delle voci di spesa più consistenti. Occorre farlo per adottare un approccio più sostenibile, inquinando meno nel rispetto dell'ambiente ma non solo. ridurre il consumo di energia all'interno degli impianti produttivi significa anche aumentare la propria competitività sul mercato, ottimizzando le risorse a disposizione ed incrementando dunque i profitti. Soprattutto adesso che il prezzo dell'energia è schizzato alle stelle, questo è diventato un obiettivo primario anche per tutte quelle imprese coinvolte nel processo di Lavorazione delle materie plastiche. In tal senso, Bausano è in grado di offrire soluzioni mirate che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) - Torino, 2 Marzo 2022. Oggi più che mai, la sfida di tutte le imprese è quella dial minimo idi energia elettrica che rappresentano una delle voci di spesa più consistenti. Occorre farlo per adottare un approccio più sostenibile, inquinando meno nel rispetto dell'ambiente ma non solo.il consumo di energia all'interno degli impianti produttivi significa anche aumentare la propria competitività sul mercato, ottimizzando le risorse a disposizione ed incrementando dunque i profitti. Soprattutto adesso che il prezzo dell'energia è schizzato alle stelle, questo è diventato un obiettivo primario anche per tutte quelle imprese coinvolte nel processo didelle materie plastiche. In tal senso,è in grado di offriremirate che ...

