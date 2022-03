Lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria, completata l’elaborazione del pagamento integrativo di gennaio Ne dà notizia il sindacato Usb (Di mercoledì 2 marzo 2022) Di seguito il comunicato: Grazie alla disponibilità mostrata dal direttore dell’Inps di Taranto, Giulio Cristiano, abbiamo appreso nel confronto pomeridiano che è stata completata l’elaborazione del pagamento integrativo di gennaio, comprensiva della novità normativa del massimale unico, che prevede un incremento dell’importo mensile dovuto agli ex Ilva in amministrazione straordinaria. L’incontro chiarificatorei ci ha permesso di comprendere che l’Inps, alle prese con il mancato aggiornamento dei programmi utilizzati per l’erogazione della cassa integrazione, ha dovuto scegliere tra il pagamento delle mensilità, rimandando ad un secondo momento il saldo con aumento, o lo slittamento dei pagamenti in toto, opzione che , quest’ultima, ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 2 marzo 2022) Di seguito il comunicato: Grazie alla disponibilità mostrata dal direttore dell’Inps di Taranto, Giulio Cristiano, abbiamo appreso nel confronto pomeridiano che è statadeldi, comprensiva della novità normativa del massimale unico, che prevede un incremento dell’importo mensile dovuto agli exin. L’incontro chiarificatorei ci ha permesso di comprendere che l’Inps, alle prese con il mancato aggiornamento dei programmi utilizzati per l’erogazione della cassa integrazione, ha dovuto scegliere tra ildelle mensilità, rimandando ad un secondo momento il saldo con aumento, o lo slittamento dei pagamenti in toto, opzione che , quest’ultima, ...

