Lautaro Martinez, il digiuno personale è arrivato a 624 minuti (Di mercoledì 2 marzo 2022) . Mai per così tanto a secco da quando è all'Inter Senza fine. L'astinenza dal gol di tutta l'Inter e nel caso specifico di Lautaro Martinez, si è arricchito di una nuova triste puntata ieri sera. Se la squadra nerazzurra nella sua totalità è arrivata a 403 minuti consecutivi senza segnare, il Toro argentino non ha segnato negli ultimi 624 minuti disputati con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni: è il suo digiuno piú lungo da quando gioca nel club nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

