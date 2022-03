L’Assemblea ONU condanna la Russia: solo 5 su 181 Paesi pro Putin (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna l’invasione russa dell’Ucraina, con 141 Paesi che hanno votato a favore, cinque contrari e 35 astenuti. Per essere adottata, la mozione doveva essere approvata dai due terzi dei Paesi membri. L’esito è stato superiore a quella di una analoga mozione di condanna della Russia L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 marzo 2022)generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione chel’invasione russa dell’Ucraina, con 141che hanno votato a favore, cinque contrari e 35 astenuti. Per essere adottata, la mozione doveva essere approvata dai due terzi deimembri. L’esito è stato superiore a quella di una analoga mozione didellaL'articolo

