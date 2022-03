L’appello della società civile russa per scatenare la protesta contro Putin (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cambiare la politica russa verso l’Ucraina è la chiave per porre fine alla guerra in corso. Questo è un tentativo di aiutare questo cambiamento. Il seguente appello pubblicato in contemporanea su vari giornali europei proviene dalla società civile russa. I nomi delle persone all’origine del testo sono noti alla direzione del giornale Voxeurop. Se venissero resi pubblici potrebbero essere perseguiti per alto tradimento. #Ignora Putin. Parla con i russi L’esercito russo sotto il comando di Vladimir Putin sta conducendo una guerra brutale contro l’Ucraina indipendente. La resistenza dell’esercito ucraino è coraggiosa e tenace. Il sostegno mondiale alla causa ucraina è senza precedenti. Ma c’è ancora una cosa da fare. Ignorare Putin. Parlare direttamente ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cambiare la politicaverso l’Ucraina è la chiave per porre fine alla guerra in corso. Questo è un tentativo di aiutare questo cambiamento. Il seguente appello pubblicato in contemporanea su vari giornali europei proviene dalla. I nomi delle persone all’origine del testo sono noti alla direzione del giornale Voxeurop. Se venissero resi pubblici potrebbero essere perseguiti per alto tradimento. #Ignora. Parla con i russi L’esercito russo sotto il comando di Vladimirsta conducendo una guerra brutalel’Ucraina indipendente. La resistenza dell’esercito ucraino è coraggiosa e tenace. Il sostegno mondiale alla causa ucraina è senza precedenti. Ma c’è ancora una cosa da fare. Ignorare. Parlare direttamente ...

